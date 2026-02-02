Yönetici %7 artırımlı ek ders

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
02 Şubat 2026 13:10
Merhaba arkadaşlar bugün ek dersleri yapıyoruz yöneticiler ek dersi %7 artırımlı aldığı için 207 tl gibi bir rakamdan alması gerekiyor ama icmale göre ortalama 200?e geliyor, nöbet sadece 6 saat var hesaba katılmayan, acaba bu ay %7 artırım yansımadı mı ek derse 88 saat gündüz 6 saat nöbet toplam 18808 tl gözüküyor


yerlikarizma
Aday Memur
02 Şubat 2026 13:14

KBSde personel listesine gelip ilgili kişiyi tıklayıp sağ tarafta açılan bölümde mezuniyet kısmını 4 yıldan yüksel lisansa çevirip kaydet demeniz gerekiyor. sonra yeniden hesaplama yapın


Lalo Salamanca
Şef
02 Şubat 2026 13:53

Onlar güncel hocam, güncell duruma göre böyle hesaplıyor

yerlikarizma
Aday Memur
02 Şubat 2026 14:28

Valla bilemedim hocam, artırımlı 207 tl normali 194 tl, sizin 200 tl olması çok ilginç, mutemedinizle görüşün derim

kimuni
Genel Müdür
02 Şubat 2026 15:13

o şekilde değil hocam benim bildiğim %7 ücfret üzerinden değil , ders sayısı üzerinden işliyor.

tabi bu konuda bir prosedür okumadım sadece geçen yıl böyle olduğuna tanık oldum.

