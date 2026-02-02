Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Yöneticilere %7 artırımlı ek ders uygulamaya başladı mı?


02 Şubat 2026 13:10
Yöneticilere %7 artırımlı ek ders uygulamaya başladı mı?

Merhaba arkadaşlar bugün ek dersleri yapıyoruz yöneticiler ek dersi %7 artırımlı aldığı için 207 tl gibi bir rakamdan alması gerekiyor ama icmale göre ortalama 200?e geliyor, nöbet sadece 6 saat var hesaba katılmayan, acaba bu ay %7 artırım yansımadı mı ek derse 88 saat gündüz 6 saat nöbet toplam 18808 tl gözüküyor


02 Şubat 2026 13:14

KBSde personel listesine gelip ilgili kişiyi tıklayıp sağ tarafta açılan bölümde mezuniyet kısmını 4 yıldan yüksel lisansa çevirip kaydet demeniz gerekiyor. sonra yeniden hesaplama yapın


02 Şubat 2026 13:53

Onlar güncel hocam, güncell duruma göre böyle hesaplıyor

yerlikarizma, 7 saat önce

KBSde personel listesine gelip ilgili kişiyi tıklayıp sağ tarafta açılan bölümde mezuniyet kısmını 4 yıldan yüksel lisansa çevirip kaydet demeniz gerekiyor. sonra yeniden hesaplama yapın


02 Şubat 2026 14:28

Valla bilemedim hocam, artırımlı 207 tl normali 194 tl, sizin 200 tl olması çok ilginç, mutemedinizle görüşün derim

Lalo Salamanca, 6 saat önce

Onlar güncel hocam, güncell duruma göre böyle hesaplıyor


02 Şubat 2026 15:13

o şekilde değil hocam benim bildiğim %7 ücfret üzerinden değil , ders sayısı üzerinden işliyor.

tabi bu konuda bir prosedür okumadım sadece geçen yıl böyle olduğuna tanık oldum.


02 Şubat 2026 17:45

Zorunlu girilen 6 saatlik ders sayısı üzerinden mi hocam öyle hesaplayınca da fazla yatmış gibi çıkıyor, çözemedik galiba artırımlı ek ders üzerinden vergi kesiliyor ekstradan aklıma başka bir durum gelmedi

kimuni, 5 saat önce

o şekilde değil hocam benim bildiğim %7 ücfret üzerinden değil , ders sayısı üzerinden işliyor.

tabi bu konuda bir prosedür okumadım sadece geçen yıl böyle olduğuna tanık oldum.


02 Şubat 2026 18:22

onu bilmiyorum hocam lakin benim tanıklık ettiğim olay şu şekşlde idi : misal arkadaşın tezli yl diploması vardı. Hanımefendi nin zaten haftada 3 gün programı vardı. kaç saat tabi bilmiyorum ama bir gün de yarım geliyordu mesela onu da hatırlıyorum. e baktım rapor da almış bir ay içinde birkaç günden fazla. Ben se tam zamanlı ya 28 sa . yada 30 sa gidiyordum ama buna rağmen bi şekilde ya bana yetişiyordu (ders sayısı) yada fazla alıyordu. gördüğüm olay buydu.

ben bu arada sorumlu olduğum konular haricinde genellikle ya bilmiyırumdur yada biliyor olsam bile belki hobi amaçlı veya birine yardıum etmek niyyetiyle okumuş olabilirim ki hobby niyyeti ile amirimin yapması gereken ve amiri ilgilendiren bir prosedürü okumak bana ne kazandırır ondan emin değilim. ve zaten bu soruyla alakalı bir prosedür de okumadım . Ama işte böyle bir olaya tanık oldum herhangi bir durumda hatalı isem hakkınızı helal ediniz. Allah affetsin. Amin.

Lalo Salamanca, 2 saat önce

Zorunlu girilen 6 saatlik ders sayısı üzerinden mi hocam öyle hesaplayınca da fazla yatmış gibi çıkıyor, çözemedik galiba artırımlı ek ders üzerinden vergi kesiliyor ekstradan aklıma başka bir durum gelmedi

