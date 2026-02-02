Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Yapılandırma


02 Şubat 2026 14:28
Yapılandırma

Yeni yapılandırma için ödemekte zorlandığım taksitli avanslar var. Şubat 15 de taksiti ödemezsem bir ay sonra yapılandırma talebi yapabilir miyim sizce

Çok Yazılan Konular

Adliyelerde Görevli Sosyal Çalışmacı Maaşları ve Çalışma Koşulları Hakkında Bilgi Talebiİzmir Adliyesi'ne Tayin İstersek Ek Hizmet Binalarında Görevlendirilme İhtimalimiz Nedir?Mülakat İçin Referans?Size Çok Garip Bir Sorum OlacakŞef - Sayman - İdare MemuruKurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Cezaevi Sivil Personelin Silah TaşımaAdalet Bakanlığı Avukatlara Gelince Kasanın Ağzını Sonuna Kadar Açıyor, Personele Gelince Para Yok

Sözlük

yanlış anlaşılmaya mahkum iki cins 1 1972'den sonraki ilk insanlı Ay Yörüngesine Gidiş 1 kadın zaafı olan erkek 2 aptal insana katlanamama hali 1 Epstein skandalları 2 o tarakta bezi olmamak 1 Görülmesi gereken yerler 2 rezillik 2 kiracıların duvara çivi çakması 1 eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 3

Son Haberler

TEB'den 'istihdam' uyarısı: 31 bin eczaneye karşı 25 bin öğrenci geliyor!DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!İran Cumhurbaşkanı'ndan 'ABD ile müzakerelere başlayın' talimatıSarıyer açıklarında karaya oturan gemiden kurtarma talebi gelmediKabine toplandı: Gündem ABD-İran gerilimi

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi