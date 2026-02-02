Kpss A grubu 35 yaş şartı

Herkese merhaba arkadaşlar. Bilmiyorum benim gibi bu durumdan muzdarip kaç kişiyiz ama ben 36 yaşındayım ve İİBF mezunuyum. Kpss A grubunda olan yaş şartı sınırlaması gerçekten de çok olumsuz bir durum değil mi? Ben çalışma hayatına çocuk sebebiyle ara vermiş biriyim. Bir bankada çalışıyordum. Ama şuan ara verdiğimden dolayı tekrar iş hayatına kaldığım yerden dönemiyorum malesef. En son Guy kurum sınavını 2 puanla kaçırmış biri olarak, devlet personeli olarak çalışma hakkımızın yaş şartı sebebi ile elimizden alınması çok çok üzücü bir durum. Ben emek verip ders çalıştım yeterli puanı da aldım ama malesef hiç bir kuruma başvuramıyorum bu nedenle. Bu şartın kaldırılmasını bekleyen arkadaşlarımız var biliyorum ama sesimizi artık birilerinin duyması lazım. Burdan burayı okuyan yetkililere sesleniyorum. Lütfen yapabilen yapsın ve atansın. Zaten sınavları verebilecek kabiliyette olanlar elbette her işin üstesinden gelebilirler. Yaş buna engel değildir.