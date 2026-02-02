KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han

Kpss A grubu 35 yaş şartı


02 Şubat 2026 14:34
Kpss A grubu 35 yaş şartı

Herkese merhaba arkadaşlar. Bilmiyorum benim gibi bu durumdan muzdarip kaç kişiyiz ama ben 36 yaşındayım ve İİBF mezunuyum. Kpss A grubunda olan yaş şartı sınırlaması gerçekten de çok olumsuz bir durum değil mi? Ben çalışma hayatına çocuk sebebiyle ara vermiş biriyim. Bir bankada çalışıyordum. Ama şuan ara verdiğimden dolayı tekrar iş hayatına kaldığım yerden dönemiyorum malesef. En son Guy kurum sınavını 2 puanla kaçırmış biri olarak, devlet personeli olarak çalışma hakkımızın yaş şartı sebebi ile elimizden alınması çok çok üzücü bir durum. Ben emek verip ders çalıştım yeterli puanı da aldım ama malesef hiç bir kuruma başvuramıyorum bu nedenle. Bu şartın kaldırılmasını bekleyen arkadaşlarımız var biliyorum ama sesimizi artık birilerinin duyması lazım. Burdan burayı okuyan yetkililere sesleniyorum. Lütfen yapabilen yapsın ve atansın. Zaten sınavları verebilecek kabiliyette olanlar elbette her işin üstesinden gelebilirler. Yaş buna engel değildir.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

kadın zaafı olan erkek 2 Epstein skandalları 2 kiracıların duvara çivi çakması 1 rezillik 2 günün sözü 1 şu an çalan şarkı 2 güldüren gümüş 1 yanlış anlaşılmaya mahkum iki cins 1 Beraat Kandili 1 o tarakta bezi olmamak 1

Son Haberler

TEB'den 'istihdam' uyarısı: 31 bin eczaneye karşı 25 bin öğrenci geliyor!DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!İran Cumhurbaşkanı'ndan 'ABD ile müzakerelere başlayın' talimatıSarıyer açıklarında karaya oturan gemiden kurtarma talebi gelmediKabine toplandı: Gündem ABD-İran gerilimi

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi