İLKSAN İKRAZ ÖZEL GÜNLER İKRAZI AÇILIR MI

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.Emeklilikte yandık2020 öncesi zorunlu puanların Mebbis'te görünmemesi.Yönetici görevlendirme yönetmeliğinin akıbeti.Ek ders ücreti 500 TL olmalı.Görevlendirmede yolluk ödenir mi?2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuKadrosuna az kalan sözleşmeli öğretmenin eş durumu tayin hakkıYeni yönetici ataması ile artık okul öncesi okullara sınıf öğretmeni atanır mı?2025 il ve ilçe emri
Sözlük
Son Haberler
TEB'den 'istihdam' uyarısı: 31 bin eczaneye karşı 25 bin öğrenci geliyor!DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!İran Cumhurbaşkanı'ndan 'ABD ile müzakerelere başlayın' talimatıSarıyer açıklarında karaya oturan gemiden kurtarma talebi gelmediKabine toplandı: Gündem ABD-İran gerilimi
Editörün Seçimi
Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi