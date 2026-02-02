Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Belediyeler arası tayin


02 Şubat 2026 15:43
Belediyeler arası tayin

Belediyede çalışıyorum başka bir belediyeye tayin nasıl yapabilirim? Her iki tarafın belediye başkanlarını mı ikna etmem lazım? Yada belediye personelleri için online tayin sistemi var mı?


escobar2
Aday Memur
02 Şubat 2026 16:02

Öncelikle gitmek istediğin yerden başkan düzeyinde olur almak lazım -ki bu çok zor referans olmadan- sonrasında bulunduğun yerden muvafakat alarak nakilini gerçekleştirebilirsin. Benim kurumum muvafakat veriyor ama gitmek istediğim yerden olur alamıyorum üç yıldır. Bunun haricinde başka bir yol yok.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Belediyede memur olmak kıymetli meslektaşlarım lütfen bilgi aktarır mısınız?Sendika üyesi olmak yada olmamakSelçuk Üniversitesi Maaş Bankası Promosyon AnlaşmasıBelediyeler arası tayin

Sözlük

günün sözü 1 çikolatayla geçen varoluş sancısı 2 dön ne olur 1 kiracıların duvara çivi çakması 1 şu an çalan şarkı 2 yanlış anlaşılmaya mahkum iki cins 1 1972'den sonraki ilk insanlı Ay Yörüngesine Gidiş 1 Beraat Kandili 1 aptal insana katlanamama hali 1 Görülmesi gereken yerler 2

Son Haberler

TEB'den 'istihdam' uyarısı: 31 bin eczaneye karşı 25 bin öğrenci geliyor!DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!İran Cumhurbaşkanı'ndan 'ABD ile müzakerelere başlayın' talimatıSarıyer açıklarında karaya oturan gemiden kurtarma talebi gelmediKabine toplandı: Gündem ABD-İran gerilimi

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi