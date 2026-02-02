Şırnak İdare Mahkemesi

9 aydır Mardin 3. İdare mahkemesinde olan davam yetkisizlikle 02.01.2026 tarihinde kurulan şırnak idare mahkemesine gönderilmesi kararı verilmiş 21.01.2026 tarihinde, süreç nasıl olacak? baştan mı başlayacak bilgisi olan, aynı durumda olan var mı?

