Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Polis Eş Tayini


02 Şubat 2026 16:36
Polis Eş Tayini
Eşim polis, iki yıldır sağlık bakanlığında çalışıyorum. Dönem beklemeksizin tayin yapabiliyor miyim

Çok Yazılan Konular

GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıÜcretsiz izin hakkındaBaşka kadroya geçici görevlendirmeÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeSosyal çalışmacı becayiş (tek başlık)Sertifika programı

Sözlük

dön ne olur 1 o tarakta bezi olmamak 1 Beraat Kandili 1 şu an çalan şarkı 2 çikolatayla geçen varoluş sancısı 2 kadın zaafı olan erkek 2 eşi hamileyken iskender yedirmeyip sevgilisine dudak yaptıran ad 3 kendinle barışık olmak 1 aptal insana katlanamama hali 1 kiracıların duvara çivi çakması 1

Son Haberler

TEB'den 'istihdam' uyarısı: 31 bin eczaneye karşı 25 bin öğrenci geliyor!DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!İran Cumhurbaşkanı'ndan 'ABD ile müzakerelere başlayın' talimatıSarıyer açıklarında karaya oturan gemiden kurtarma talebi gelmediKabine toplandı: Gündem ABD-İran gerilimi

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi