02 Şubat 2026 16:56
Hemşirelikten memurluğa geçiş

Merhaba.Hemşireyim görevde yükselme sınavında memur kadrosu kazandım. Tercih yapıp yapmamakta kararsızım. Maaş çok farkeder mi, sonradan pişman olur muyum? Hemşirelikten memurluğa geçenler ya da memur olarak çalışanlar varsa cevaplayabilir mi çalışma şartları maaş vs konularında

