Sistem hep torpillilerden yana

zorunlu hizmeti olan bayağı bayağı ücra yerdeyim..ztn puan olayını ben hakettigim halde öbür sene 75 sonra 100 üzerinden alacakken 50 ye sabitlediler. sonra kademe olayını kaldırdılar zorunlu af gelince ki ben ztn fazla fazla yapmıştım.onu da alamadım. şimdi puan işi.o yüzden yıllardır puan diye kaldığım yerde 1dk daha tutamazlar.Habire 3.4 yılda ilk tayin mazeret vb gidenin olduğu ücra yerdeyi..Bulsunlar nasıl bulacaklarsa.uste para destek verilmesi şart iken bu büyük haksizlik.

