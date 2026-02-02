Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Sistem hep torpillilerden yana


02 Şubat 2026 17:06
Sistem hep torpillilerden yana
Zorunlu hizmete af gelir, biz af gelenlerin yerine zorunlu hizmete devam ederiz. İl emri ile bedavadan düşük puanlılar istediği yere gider. Artırımlı hizmet puanı kaldırılır. Rotasyon derler, yapmazlar. Zorunlu hizmet bölgesinde işini hakkıyla yapan öğretmenlerin çilesi ne zaman bitecek?

BanuAlkan
Memur
02 Şubat 2026 18:06
biter o da elbet, bakanımız çözer onu da , sen gönlünü ferah eyle

majesteleri7
Daire Başkanı
02 Şubat 2026 18:12

Günaydın


el elif
Aday Memur
02 Şubat 2026 19:15
zorunlu hizmeti olan bayağı bayağı ücra yerdeyim..ztn puan olayını ben hakettigim halde öbür sene 75 sonra 100 üzerinden alacakken 50 ye sabitlediler. sonra kademe olayını kaldırdılar zorunlu af gelince ki ben ztn fazla fazla yapmıştım.onu da alamadım. şimdi puan işi.o yüzden yıllardır puan diye kaldığım yerde 1dk daha tutamazlar.Habire 3.4 yılda ilk tayin mazeret vb gidenin olduğu ücra yerdeyi..Bulsunlar nasıl bulacaklarsa.uste para destek verilmesi şart iken bu büyük haksizlik.

BanuAlkan
Memur
02 Şubat 2026 19:41
çok haklısınız ki bu konuda en çok çileyi sınıfçılar çekiyor
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Emeklilikte yandıkUzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.2020 öncesi zorunlu puanların Mebbis'te görünmemesi.Yönetici görevlendirme yönetmeliğinin akıbeti.Ek ders ücreti 500 TL olmalı.Görevlendirmede yolluk ödenir mi?Banka promosyonları2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuKadrosuna az kalan sözleşmeli öğretmenin eş durumu tayin hakkıYöneticilere %7 artırımlı ek ders uygulamaya başladı mı?

Sözlük

aptal insana katlanamama hali 1 güldüren gümüş 1 Görülmesi gereken yerler 2 çikolatayla geçen varoluş sancısı 2 marketlerin verdiği mutluluğu veremeyen insanlar 1 rezillik 2 kadın zaafı olan erkek 2 1972'den sonraki ilk insanlı Ay Yörüngesine Gidiş 1 kendinle barışık olmak 1 doların 2.50 olması 1

Son Haberler

Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi yarın açıklanacakEsenler'de yanan iş yerinde 2 kişiye ait ceset bulundu'İrtikap' davasında eski belediye başkanı ve 4 sanığa tahliyeBDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?Göç İdaresi Başkanı: Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri hız kazandı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi