Atandığım İlçeyi Nasıl Öğrenebilirim

GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

02 Şubat 2026 17:55
Arkadaşlar yeni atandım EKPSS ile GİB'ye, ilçem belli değil, eve uzak olmamasını diliyorum, ama uzak olursa da mazeret dilekçesi ile yakın çevre ilçelerden birine verilmesini talep etmeyi planlıyorum. Daha başka tecrübeli kişilerden öğrenmem gereken bilgi varsa paylaşırsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar herkese.

