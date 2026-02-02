Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Eş durumu tayini


02 Şubat 2026 18:02
Eş durumu tayini

Eşim sağlık bakanlığında laboratuvar teknikeri ben ise mühendisim sağlık bakanlığında. Eşim durumu tayini istesek ben mi ona tabiyim yoksa o mu bana tabi

Çok Yazılan Konular

GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıÜcretsiz izin hakkındaBaşka kadroya geçici görevlendirmeÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeSosyal çalışmacı becayiş (tek başlık)Sertifika programıPolis eş tayini

Sözlük

kadın zaafı olan erkek 2 Beraat Kandili 1 çikolatayla geçen varoluş sancısı 2 aptal insana katlanamama hali 1 1972'den sonraki ilk insanlı Ay Yörüngesine Gidiş 1 Görülmesi gereken yerler 2 rezillik 2 marketlerin verdiği mutluluğu veremeyen insanlar 1 Epstein skandalları 3 kendinle barışık olmak 1

Son Haberler

Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi yarın açıklanacakEsenler'de yanan iş yerinde 2 kişiye ait ceset bulundu'İrtikap' davasında eski belediye başkanı ve 4 sanığa tahliyeBDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?Göç İdaresi Başkanı: Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri hız kazandı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi