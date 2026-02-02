Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

EKYS çalışmak zor geliyor


02 Şubat 2026 18:24
EKYS çalışmak zor geliyor

Hocalarım 15 mart için ekys çalışıyorum yani tatilde başladım idareden boş günüm pazartesi ya da cuma ricasında bulundum 3 gün evde ders çalışırım diye çarşamba olmuş boş günüm olduğu içinde şükrettim arkadaşın hiç yok konu şu ki eve yorgun geliyorum başım şişmiş oluyor boş gün olduğu için de her gün yoğun geçiyor nasıl çalışabilirim masa başına oturasım yok çok yorgun hissediyorum ama müdür yardımcılığı içinde çalışmak istiyorum kaç saat çalışayım nasıl çalışayım konu mu soru mu gideyim


kimuni
Genel Müdür
02 Şubat 2026 18:28

valla ben de yurtdışı öğretmenliğe başvurdum bi dolu prosedür de orda var. İnan hiç uğraşmıyorum ben. çünkü zaten başvuru aralık ayının ortasından sonuna doğruydu eee sınav ne zaman ? oda bu hafta. eee napcaz?

ben kısmet diyip gireceğim. ille beni çok isterlerse bi yolunu bulup alırlar odundayım. :)


kimuni
Genel Müdür
02 Şubat 2026 18:29

*modundayım.


selinemek5
Aday Memur
02 Şubat 2026 18:30

hocam çalışmadan 64 alıyorum öğrenciyken son sene iş yoktu kpss odaklanmıştım şimdi iş beni çok zorluyor çocuk sesi bitiriyor enerjim tükendi en azından bari 70 falan alsam napacam :(

kimuni
Genel Müdür
02 Şubat 2026 18:36

nasip...Allah'ın takdiri.

BanuAlkan
Memur
02 Şubat 2026 19:44
Allah yardımcınız olsun, hafta sonları yeter çalışmak için gönlünüzü ferah tutun, çarşambayı da kendinize ayırın, kafanızı dinleyin, Rabbim yardım edecektir. ekys için Nurettin hoca var YouTube da, abonelik alın, o size yeter. fazlasını düşünmeyin.
Toplam 5 mesaj

