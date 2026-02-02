Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu Başvurusunun Reddi


02 Şubat 2026 18:37
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu Başvurusunun Reddi

Merhaba hocalarım, bir doktor öğretim üyesi kadrosuna başvurdum. Kadro, başka biri için açılmış. Dosyası çok zayıf biri. İlanda yer alan özel şartta, kadronun sahibi olduğu düşünülen talihlinin doktorasını yaptığı bölümün adı ile tezinin adı yer alıyor. Buna rağmen özel şartı karşılıyorum. Çalışmalarım onun yayınlarının altı katı kadar. Geçen perşembe telefonda başvurumun, özel şartı sağlamadığım gerekçesiyle reddedildiğini öğrendim. Reddi belirten jüri raporunun bana iletilmesini talep ettim ama umursamadılar. Mahkemeye vermeyi düşünüyorum. Fakat sonuç yazısını nasıl alacağım? Bu konuya vakıf olan hocalarım ne derler?

Çok Yazılan Konular

2025 Ekim Doçentlik BaşvuruDocent maaşı hakkında..YÖK Başkanı: Yaz Dönemini de kapsayan ilave sömestr dönemi geliyor2026 Akademik KadrolarıDevlet Üniversitesinden Özel Üniversiteye GeçmekTübitak 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2025 1. Dönem

Sözlük

Beraat Kandili 1 şu an çalan şarkı 2 aptal insana katlanamama hali 1 Görülmesi gereken yerler 2 çikolatayla geçen varoluş sancısı 2 dön ne olur 1 1972'den sonraki ilk insanlı Ay Yörüngesine Gidiş 1 güldüren gümüş 1 Epstein skandalları 3 marketlerin verdiği mutluluğu veremeyen insanlar 1

Son Haberler

Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi yarın açıklanacakEsenler'de yanan iş yerinde 2 kişiye ait ceset bulundu'İrtikap' davasında eski belediye başkanı ve 4 sanığa tahliyeBDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?Göç İdaresi Başkanı: Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri hız kazandı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi