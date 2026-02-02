Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Psikiyatriye gitmek


02 Şubat 2026 18:43
Psikiyatriye gitmek

Merhabalar, özel hayatımda yaşadığım bir takım problemlerimden dolayı kaygı ve uyku problemleri yaşıyorum. İş hayatımı etkilemiyor ama özel hayatımı çok ciddi etkiliyor bu durum. Özel bir psikologla görüştüm ve hafif dozlarda kaygı ilacı almanın iyi olabileceğini belirtti. Sormak istediğim soru şu, ben şimdi psikiyatriye gidersem(özel hastane) bunu bildirmek zorunda mıyım? Hiçbir şekilde psikiyatriye gittiğimi söylemezsem de tespiti yapılır mı? Sonuçta reçete vs yazılacak.

Kısacası aslında anlatmak istediğim şu :) Ben silah vs. bırakmak istemiyorum. İşimi engelleyen bir durum olmadığı için kimseye bildirmeden, normal bir şekilde psikiyatriye gidip hafif dozlarda, normal reçeteli ilaçlarla tedavi olabilir miyim?


RattleSnake68
Aday Memur
02 Şubat 2026 19:57
rapor almadığınız sürece sorun olacağını zannetmiyorum şefim. Sonuçta rapor vermediğimiz sürece kimse kimsenin nereye muayene olduğuyla ilgilenmiyor
