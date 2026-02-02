Hayattan iyice bezdimmm!!

Gündem \ Hayata Dair
02 Şubat 2026 18:46
Arkadaşlar 2 yıla yakındır unipolar depresyon ve anksiyete bozukluğu yaşıyorum kullanmadığım ilaç kalmadı hayattan nefret ediyorum yaşamak istemiyorum kendime zarar verecek kadar hamdolsun şuursuz değilim ama korkuyorum çaresiz hissediyorum nereye kadar gidecek böyle sanki hiç düzelmeyecek gibi hissediyorum yardım edin ne yapmalıyım

