İl Dışı Yer Değiştirmenin İmkansız Hale Gelmesi


02 Şubat 2026 20:03
İl Dışı Yer Değiştirmenin İmkansız Hale Gelmesi

Arkadaşlar merhaba, artık hizmet puanının çok da bir önemi kalmadı. Son 2 yıldır gitmek istediğim ilde veya komşularında yer açılmıyor. 10 yıldır 3/5'i bir okulda puan biriktiriyorum ama bazı arkadaşlarımız sefa sürecek diye bizi ilk atandığımız yere çaktılar resmen. Bekar olanlar, eşi çalışmayanlar veya aynı ilde görev yapanlar yer değiştiremez halde. Bu da motivasyonu ortadan kaldırıyor. Bakanlık bu konuda bir çalışma yapmalı, eşitlik ilkesinin yok sayıldığını görmekteyiz. Şu an 1000 puanım da olsa istediğim ile gidemiyorum, bu hangi meslekte var, bizler emekli olana kadar gurbette mi çalışacağız?


spock
Genel Müdür
02 Şubat 2026 20:09

Hayır olmaz. Aile birliği falan. Aile yılı filan. Sen otur orada.

Mazeret ataması sayesinde ben otuz puanla istediğim yere gideyim.

İlçe emri isterim. Okul emri bile isterim. Yetmez sınıf emri isterim. On beş saat derse girerim belki de girmem depo öğretmen olurum. Bedavadan maaş alırım.

Hayır rotasyon olmaz. Rotasyon istemem. Böyle iyi. Sen orada sürünmeye devam et.


BanuAlkan
Memur
02 Şubat 2026 20:32
rotation şart

kimuni
Genel Müdür
02 Şubat 2026 20:39

hahaha yaaani hocam ne güldüm yaf. "rotayşın" ismi kelimesini bu şekilde yazmanıza

şu anda gülmekten kırılmaktayım :) :) :)

BanuAlkan, 2 saat önce
rotation şart

BanuAlkan
Memur
02 Şubat 2026 20:43
neden ki

kimuni
Genel Müdür
02 Şubat 2026 20:47

"komik-i âla" olduğunu düşündüm biran yada espritüel gelmiş olabilir ..

neyse ben son zamanlar az çalışıyıorum galiba kötü hissettim valla.

gidip birazcık ders çalışsam iyi ederim

yakşamlar. :) :)

BanuAlkan, 2 saat önce
neden ki

BanuAlkan
Memur
02 Şubat 2026 21:46
ne çalışıyorsun
