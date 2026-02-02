Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Mukayidlik Kurs ?


02 Şubat 2026 20:23
Mukayidlik Kurs ?
idari bürocu personel olmadığı için mukayyetlik kursuna yazdı kursu aldık ama ben mukayitliği bilmiyorum ve yapmak istemiyorum bunalıyorum ne yapabilirim bundan sonra gittiğim yerlerde şarkda falan bu durum benim için sorun olur mu bilgi sahibi arkadaşların fikrini almak isterim Şimdiden teşekkür ederim

dxexmxixr
Aday Memur
02 Şubat 2026 21:00
şarka bile gitmediğine göre muhtemelen meslekte yenisin, ama benden sana tavsiye eğer bu mesleği uzun yıllar yapacaksan öğrenmen zararına değil faydanadır
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerBoşanma AtamaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPuan sistemindeki dengesizliklerYapılandırmaKariyer mesleklerde POLİSİN en altta kalmasıŞarktan çıkan iller için buton2026 Mazeret atamalarıPolislikten İstifaYıpranma Payı Emeklilik Yaşından Neden Düşmüyor

Sözlük

dön ne olur 1 Epstein skandalları 3 çikolatayla geçen varoluş sancısı 3 güldüren gümüş 1 rezillik 2 şu an çalan şarkı 2 berat kandili 4 kadın zaafı olan erkek 2 aptal insana katlanamama hali 1 1972'den sonraki ilk insanlı Ay Yörüngesine Gidiş 1

Son Haberler

İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!Özel kız öğrenci yurdunda patlama: Öğrenciler otellere yerleştirildi!Aksaray'da uçan çatının altında kalan şahıs hayatını kaybettiAntalya'ya araba almaya gidiyordu, feci otobüs kazasında hayatını kaybetti4 ilde bakır kablo hırsızlarına operasyon: 9 şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi