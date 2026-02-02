Mukayidlik Kurs ?

idari bürocu personel olmadığı için mukayyetlik kursuna yazdı kursu aldık ama ben mukayitliği bilmiyorum ve yapmak istemiyorum bunalıyorum ne yapabilirim bundan sonra gittiğim yerlerde şarkda falan bu durum benim için sorun olur mu bilgi sahibi arkadaşların fikrini almak isterim Şimdiden teşekkür ederim

