Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Ünvan Değişikligi Bilgi Talebi


02 Şubat 2026 21:08
Ünvan Değişikligi Bilgi Talebi

Arkadaşlar merhaba bu sene koruma güvenlik memuru olup ünvan değişikliği sınavına katılan varmı ? yani böyle bir hakkımız varmı bilgi alma amaclı yazıyorum ona göre bölüm okuyacağım tekniker sınıfı vs


cevherdudayev1
Genel Müdür
02 Şubat 2026 21:45

sınava girmeden ünvan değişikliği yapabilirsin aslında ama idarenin takdirinde


burki321
Aday Memur
02 Şubat 2026 21:47
o nasıl oluyor ki ünvanım suan koruma ve güvenlik memuru bilgisayar teknikerliği düşünüyorum da sınava girmeden nasıl olur ki zor iş bizde o bence de neyse sınava girme hakkımız olduğunu öğrensem yeter

cevherdudayev1
Genel Müdür
02 Şubat 2026 22:00

teknikerlik değil mesela bilgisayar işletmeni vhki memur kadrosu için konuşuyorum

