Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
02 Şubat 2026 21:37
657 tabi iken epilepsi hastalığı çıkması


Memur olurken sağlık sorunum yoktu ancak eeg ve emarlar normal çıkmadı ve Epilepsi tanısı ılaçları basladılar üniversitede hizmetli olarak calısıyorum kuruma Epilepsi durum bildirir raporunu versem görev değişikliğinde bir etkisi olur mu veya e kpss için kurula başvurmalımıyım

