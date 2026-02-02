Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
GİH mi emeklilik mi


02 Şubat 2026 22:07
GİH mi emeklilik mi

Pskiyatriden D DİLİMİ aldım . Sağlık daire başkanlığı da bu hastane raporunu onayladı ve işlemler için dosyayı SGK?ya gönderdi. 13 yıllık polisim 4/2 kademe derecem. Emekliliği seçersem emekli ikramiyesi PBS?de yazan miktarı mı alıyorum . Birde emeklilik maaşı ne kadar olur. Birde GİH mi emeklilikte mi hala kararsızım

