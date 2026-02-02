Ürtiker dilim raporu

İyi akşamlar meslektaşlarım ben kronik ürtiker hastasıyım bilgi sahibi olanların fikrine ihtiyacım var meslekte 8 yılım bitti pmyo mezunuyum polis okuluna girip öğrenci olmak için alınan heyet raporunu sağlam şekilde aldıktan yaklaşık 4 ay sonra ürtiker rahatsızlığı konusunda ilk tanım e nabızda eklenmiş daha sonra okulda iki yılı tamamladıktan sonra okul bitimi yine heyet raporunu sağlam şekilde aldım yalnız meslekte bu rahatsızlığım kronik şekilde kalıcı olarak artarak devam etti şuan içinde yaklaşık 3 yıldır her ay aşı oluyorum aşım çok pahalı sadece araştırma hastanesinden aylık rapor çıkararak sgk dan ücretsiz aylık iki tane aşı oluyorum artık gece nöbetleri uykusuzluk ve yorgunluk nedeniyle aşı bile fayda etmiyor ayaklarım şişiyor soluk borum şişiyor vücudum kaşınıp kabarıp kalkıyor doktorum işimin sebep olabileceğini söylüyor ve benim sorum burada ben meslekten önce polis okulunda iken bir hastanede bu tanı koyuldu diye meslekten önce diyip meslekte oluşan rahatsızlık diye kabul etmeme gibi bir durum oluşur mu sonuçta polis okulunda sağlam heyet raporu alındıktan sonra polislik için girdiğim polis okulunda eğitim alırken ortaya çıkan bir rahatsızlık ayrıca sgk problem çıkarmaz ise bana hangi dilim verilir biraz uzun oldu şimdiden teşekkür ederim