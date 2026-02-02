Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Ürtiker dilim raporu


02 Şubat 2026 23:36
Ürtiker dilim raporu

İyi akşamlar meslektaşlarım ben kronik ürtiker hastasıyım bilgi sahibi olanların fikrine ihtiyacım var meslekte 8 yılım bitti pmyo mezunuyum polis okuluna girip öğrenci olmak için alınan heyet raporunu sağlam şekilde aldıktan yaklaşık 4 ay sonra ürtiker rahatsızlığı konusunda ilk tanım e nabızda eklenmiş daha sonra okulda iki yılı tamamladıktan sonra okul bitimi yine heyet raporunu sağlam şekilde aldım yalnız meslekte bu rahatsızlığım kronik şekilde kalıcı olarak artarak devam etti şuan içinde yaklaşık 3 yıldır her ay aşı oluyorum aşım çok pahalı sadece araştırma hastanesinden aylık rapor çıkararak sgk dan ücretsiz aylık iki tane aşı oluyorum artık gece nöbetleri uykusuzluk ve yorgunluk nedeniyle aşı bile fayda etmiyor ayaklarım şişiyor soluk borum şişiyor vücudum kaşınıp kabarıp kalkıyor doktorum işimin sebep olabileceğini söylüyor ve benim sorum burada ben meslekten önce polis okulunda iken bir hastanede bu tanı koyuldu diye meslekten önce diyip meslekte oluşan rahatsızlık diye kabul etmeme gibi bir durum oluşur mu sonuçta polis okulunda sağlam heyet raporu alındıktan sonra polislik için girdiğim polis okulunda eğitim alırken ortaya çıkan bir rahatsızlık ayrıca sgk problem çıkarmaz ise bana hangi dilim verilir biraz uzun oldu şimdiden teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerBoşanma AtamaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKariyer mesleklerde POLİSİN en altta kalması2026 Mazeret atamalarıPolislikten İstifaYapılandırma2026 Atama Kılavuz polis Lojman durumu.Puan sistemindeki dengesizlikler

Sözlük

doların 2.50 olması 1 aptal insana katlanamama hali 1 kadın zaafı olan erkek 2 Epstein skandalları 3 berat kandili 4 günün sözü 1 kendinle barışık olmak 1 güldüren gümüş 1 dön ne olur 1 çikolatayla geçen varoluş sancısı 3

Son Haberler

Sözleşmeli Öğretim Üyeleri Hakkında Danıştay'dan Karar!Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi3 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıUfuk Özkan yarın 11 saatlik karaciğer nakline giriyorBakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi