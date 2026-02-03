Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Fazla yatırılan sınav görev ücretinin iadesi


03 Şubat 2026 00:06
Fazla yatırılan sınav görev ücretinin iadesi

Aralık ayı açık öğretim sınav ücretleri ocakta yatırıldı.Bana fazla yatırılmış.Bir tane sınav görevi fazla yazılarak hesaplanmış.Fazla yatırıldığını düşündüğümden idareye sordum öyle anlaşıldı.İdare durumun ilçeye bildireceğini, ilçenin söyleyeceği ibana fazla parayı yatıracağımı söylediler.Bunun başka yolu yok mu?Kendilerin maaştan ya da ek dersten kesemiyorlar mı?


BanuAlkan
Şef
03 Şubat 2026 01:00
iade edersin, yasal faiziyle, başka da bi yolu yok. bir daha başına gelirse de sesini çıkarma, sus otur.

berkaydal
Genel Müdür
03 Şubat 2026 01:07

İbana para yatmaz. Ödeme emri çıkaracaklar gidip mal müdürlüğünden vezneye yatıracaksın.


BanuAlkan
Şef
03 Şubat 2026 01:15
faiziyle beraber hem de, böyle durumlarda hiç ses çıkarmamak lazım

yasaklı55
Aday Memur
03 Şubat 2026 18:41

Bugün müdür yardımcısına tekrar sordum.Mal müdürlüğüne gitmeye gerek olmadığını, milli eğitimin ilettiği ibana paranın yatırılacağını ve dekontu da kendilerine göndereceğimi söyledi.Sanırım uğraşmamak için bazı şeyleri görmezden gelip geçmişte yapılmayan ya da yatırılmayan yolluk, yevmiyelere saymak lazım.

Bugün e-devletten ilk kez maaş bordrosuna baktım.Maaş bilgilerinin doğru olduğunu ancak ek ders ücretlerinin farklı olduğunu gördüm.Ek ders ücretleri bordroda daha yüksek görünüyor.Müdür yardımcısına bunu sordum bilmediğini söyledi.Bunun neden farklı göründüğünü bilen var mı?


fatih ç.
Genel Müdür
03 Şubat 2026 18:48

"uğraşmamak için" derken, ibana para atmayı mı kastediyorsun? Gerçekten hesaba para atmak bu kadar zor mu ya? Bir yere gitmiyorsun. Taş atmıyorsun. Birkaç tıkla para gidiyor. Trollüğüne mi yazıyorsun?

Başka yolu yok mu..? Daha ne yolu olacak? İbana para atmaktan daha kolay ne var sanki.

yasaklı55, 3 saat önce

Bugün müdür yardımcısına tekrar sordum.Mal müdürlüğüne gitmeye gerek olmadığını, milli eğitimin ilettiği ibana paranın yatırılacağını ve dekontu da kendilerine göndereceğimi söyledi.Sanırım uğraşmamak için bazı şeyleri görmezden gelip geçmişte yapılmayan ya da yatırılmayan yolluk, yevmiyelere saymak lazım.

Bugün e-devletten ilk kez maaş bordrosuna baktım.Maaş bilgilerinin doğru olduğunu ancak ek ders ücretlerinin farklı olduğunu gördüm.Ek ders ücretleri bordroda daha yüksek görünüyor.Müdür yardımcısına bunu sordum bilmediğini söyledi.Bunun neden farklı göründüğünü bilen var mı?


yasaklı55
Aday Memur
03 Şubat 2026 18:50

Hocam bir git ya yazının tamamını oku.

fatih ç., 3 saat önce

"uğraşmamak için" derken, ibana para atmayı mı kastediyorsun? Gerçekten hesaba para atmak bu kadar zor mu ya? Bir yere gitmiyorsun. Taş atmıyorsun. Birkaç tıkla para gidiyor. Trollüğüne mi yazıyorsun?

Başka yolu yok mu..? Daha ne yolu olacak? İbana para atmaktan daha kolay ne var sanki.


fatih ç.
Genel Müdür
03 Şubat 2026 18:54

Okudum zaten. Foruma girip doğru yerde konu açıp yorumları cevaplamak, ibana para yollamaktan daha zahmetli.

yasaklı55, 3 saat önce

Hocam bir git ya yazının tamamını oku.


yasaklı55
Aday Memur
03 Şubat 2026 18:56

Kendileri uğraşmamak için kul hakkına girip yolluk yevmiye yapmamayı biliyorlar.Yaptık deyip yapmamayı biliyorlar.Evet hata yapmışım.Böyle bir şey olduğunda yapmadıkları ve yatırılmayan yolluk yevmiyelere saymak lazım.

Ne cins insanlar var.Yazının tamamını okumayıp sırf laf olsun diye yazıyorlar.Yararın yoksa bilgi veremeyeceksen yazma.Sen burada bana ders verebilecek nitelikte biri değilsin.

fatih ç., 3 saat önce

Okudum zaten. Foruma girip doğru yerde konu açıp yorumları cevaplamak, ibana para yollamaktan daha zahmetli.


fatih ç.
Genel Müdür
03 Şubat 2026 19:02

Ne anlatıyorsun ya ne zannediyorsun kendini ingiltere kraliçesi mi? İbana pra atmayı zor görmüşsün, sana herkes ders verir benle hiç alakası yok. Ağlayacaksan foruma sorma, memura sor. Yok mu başka yolu ağam ben ibana yollayamam de.

.


yasaklı55
Aday Memur
03 Şubat 2026 19:05

Bilgin yoksa yararın yoksa susarak daha faydalı bir eylem gerçekleştirebilirsin.

fatih ç., 3 saat önce

Ne anlatıyorsun ya ne zannediyorsun kendini ingiltere kraliçesi mi? İbana pra atmayı zor görmüşsün, sana herkes ders verir benle hiç alakası yok. Ağlayacaksan foruma sorma, memura sor. Yok mu başka yolu ağam ben ibana yollayamam de.

.


BanuAlkan
Şef
03 Şubat 2026 20:10
oh oh her geçen gün faiz biniyor, hazine kazanıyor, acaba bu da yeni bir yöntem mi

ingilizceci78
Memur
03 Şubat 2026 21:23

diyelim makbuz 1 lira. kişi 50 kuruşluk bağış yapmak istiyor makbuzunu kes yinede 50 kuruşunu al. çünkü 50 kuruş zarar dahi etsen onun sevabına engel olma. bu hocamızda ne güzel haram helale dikkat ediyor.

BanuAlkan, Bugün
faiziyle beraber hem de, böyle durumlarda hiç ses çıkarmamak lazım

BanuAlkan
Şef
03 Şubat 2026 21:38
senin söylediğinle benim yazdıklarım arasında hiç bi alaka yok! hsrama helale de dikkat edecek pozisyonda olanlar işlemleri yapan gerçekleştiran kamu personelleri , ben değileö. ama uygulamayı nasıl olduğunu söylüyorum
