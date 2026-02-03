Fazla Yatırılan Sınav Görevi Ücretinin İadesi

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
03 Şubat 2026 00:06
Aralık ayı açık öğretim sınav ücretleri ocakta yatırıldı.Bana fazla yatırılmış.Bir tane sınav görevi fazla yazılarak hesaplanmış.Fazla yatırıldığını düşündüğümden idareye sordum öyle anlaşıldı.İdare durumun ilçeye bildireceğini, ilçenin söyleyeceği ibana fazla parayı yatıracağımı söylediler.Bunun başka yolu yok mu?Kendilerin maaştan ya da ek dersten kesemiyorlar mı?


BanuAlkan
Memur
03 Şubat 2026 01:00
iade edersin, yasal faiziyle, başka da bi yolu yok. bir daha başına gelirse de sesini çıkarma, sus otur.

berkaydal
Genel Müdür
03 Şubat 2026 01:07

İbana para yatmaz. Ödeme emri çıkaracaklar gidip mal müdürlüğünden vezneye yatıracaksın.


BanuAlkan
Memur
03 Şubat 2026 01:15
faiziyle beraber hem de, böyle durumlarda hiç ses çıkarmamak lazım
