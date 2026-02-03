Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

ekip portal izin


03 Şubat 2026 03:12
ekip portal izin
yıllık izin alırken imzacılar kısmında sadece sorumlu hemşirem beklemede gözüküyor. sağlık müdürünü de seçmiştim. iznim onaylanmadı bu sebepten mi acaba?cevaplarsanız sevinirim.

Çok Yazılan Konular

GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıÜcretsiz izin hakkındaÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeSosyal çalışmacı becayiş (tek başlık)Başka kadroya geçici görevlendirmeÜnvan değişikliğiEğitim tayini okul devamlılığı hk.Polis eş tayini

Sözlük

Görülmesi gereken yerler 2 güldüren gümüş 1 rezillik 2 kendinle barışık olmak 1 şu an çalan şarkı 2 doların 2.50 olması 1 aptal insana katlanamama hali 1 kadın zaafı olan erkek 2 günün sözü 1 Epstein skandalları 3

Son Haberler

Sözleşmeli Öğretim Üyeleri Hakkında Danıştay'dan Karar!Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi3 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıUfuk Özkan yarın 11 saatlik karaciğer nakline giriyorBakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi