Kredi kartı limitlerinin 400 bine düşürülmesi haberi?

medyaya yansıdığı şekilde bir uygulama olursa.. vatandaşı mağdur edecek çok çok yanlış bir uygulama olur çocuğunun Dersane ücretini, özel okul ve üniversite ücretini (bugün bir anaokulu ücreti bile 500.000 olabilmişken) kredi kartına taksit yapmaktan başka çaresi olmayan vatandaşlar ciddi mağdur olacak. El insaf ya enflasyon ile böyle mi mücadele edilir vatandaşı tefecilerin kucağına atacaksınız. Ya neredeyse son 3-4 yıldır vatandaşın lehine bir tane uygulama neden yapılmaz hiçbir alanda. ayrıca bu uygulama; değil enflasyonu düşürmek arttıracaktır bence çünkü insanlar limiti düşmesin diye gereksiz yere harcama yapıp kart limitini doldurmaya çalışmayacak mı?

