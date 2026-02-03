Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.

Kredi kartı limitlerinin 400 bine düşürülmesi haberi?


03 Şubat 2026 08:08
Kredi kartı limitlerinin 400 bine düşürülmesi haberi?
medyaya yansıdığı şekilde bir uygulama olursa.. vatandaşı mağdur edecek çok çok yanlış bir uygulama olur çocuğunun Dersane ücretini, özel okul ve üniversite ücretini (bugün bir anaokulu ücreti bile 500.000 olabilmişken) kredi kartına taksit yapmaktan başka çaresi olmayan vatandaşlar ciddi mağdur olacak. El insaf ya enflasyon ile böyle mi mücadele edilir vatandaşı tefecilerin kucağına atacaksınız. Ya neredeyse son 3-4 yıldır vatandaşın lehine bir tane uygulama neden yapılmaz hiçbir alanda. ayrıca bu uygulama; değil enflasyonu düşürmek arttıracaktır bence çünkü insanlar limiti düşmesin diye gereksiz yere harcama yapıp kart limitini doldurmaya çalışmayacak mı?

Çok Yazılan Konular

Ev İpotekli ihtiyaç kredisiDevlet Destekli Borç Kapatma Kredisi...

Sözlük

rezillik 2 marketlerin verdiği mutluluğu veremeyen insanlar 1 kadın zaafı olan erkek 2 şu an çalan şarkı 2 dön ne olur 1 1972'den sonraki ilk insanlı Ay Yörüngesine Gidiş 1 Epstein skandalları 3 günün sözü 1 doların 2.50 olması 1 Görülmesi gereken yerler 2

Son Haberler

IPARD-III programında 214 projeye 1,7 milyar lira hibeYılın ilk enflasyonu açıklanacak, kimler etkilenecek?Balıkesir'de kuvvetli yağış nedeniyle köprü çöktüAltın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi