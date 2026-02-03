Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
4.84 Enflasyon Farkı


03 Şubat 2026 10:02
4.84 Enflasyon Farkı

Şaka gibi


Memur1212
Şef
03 Şubat 2026 10:06

Ayın 3'ü gelince sinirlerim bozuluyor. Adil olmayan düzende birbirini ezen ezene. Hükümet rakamlar üzerinden vatandaşını eziyor. Yıllardır bu durum böyle. Allah herkese bu cahillerin rahatlığından versin. Ama cahilliği vermesin.


prm.mamy
Aday Memur
03 Şubat 2026 10:38

ARKADASLAR TEMMUZDA YÜZDE 10 ENFLASYON FARKIYLA ZAM GELIR 6 AYLIK ENFLASYON YUZDE 13 CIKICAK GİBİ D


mura_t_arslan
Şef
03 Şubat 2026 10:49

yani hep soyluyorum, boyle yapacagina gercek enf. u aciklasa ama sartlar bu kadarina izin veriyor dese kiZmiycam. boyle idda orani gibi rakamlar bence amacina ulasmiyor.


sorumlumemur79
Aday Memur
03 Şubat 2026 10:49

Alım gücü olarak askeri ücret 26710 a en düşük emekli maaşı 19000 e düştü sadece bir aylık enflasyonla yazık bu vatandaşa ya


Karizmaunl
Genel Müdür
03 Şubat 2026 10:54

Düzeltme: Askeri ücret değil, Asgari ücret. Askeri ücret dersek ne tür bir askeri ücret diye sorarlar, Albay ücreti mi, General ücreti mi gibi. :))

sorumlumemur79, 2 saat önce

Alım gücü olarak askeri ücret 26710 a en düşük emekli maaşı 19000 e düştü sadece bir aylık enflasyonla yazık bu vatandaşa ya


sorumlumemur79
Aday Memur
03 Şubat 2026 11:13

en düşük emekli maaşı doğru mu acaba..))

Karizmaunl, 1 saat önce

Düzeltme: Askeri ücret değil, Asgari ücret. Askeri ücret dersek ne tür bir askeri ücret diye sorarlar, Albay ücreti mi, General ücreti mi gibi. :))

