03 Şubat 2026 10:30
ENAG Ocak Enflasyonunu Açıkladı: Yüzde 6,32

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu ENAG, 2026 yılının ilk enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 6,32 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 53,42 seviyesinde gerçekleşti. Her ay kırpın bakalım emekçiden çalışandan nereye kadar bu rezillik devam edecek göreceğiz. Vatandaşın alım gücü kalmadı. düşünen var mı yok. Sonradan görmeler sizi milyonluk saatlerle çantalarla ayakkabılarla havanızı atın siz. Kul hakkı gaz yapar dikkat edin...


TÜRK1512
Memur
03 Şubat 2026 10:42
yedirmeyiz uğraşma

sorumlumemur79
Aday Memur
03 Şubat 2026 10:45

neyi yedirmessin yiyenler ne yiyor

TÜRK1512, 2 saat önce
yedirmeyiz uğraşma
Toplam 2 mesaj

