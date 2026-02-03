Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Şark sicil kaça kadar gelir?


03 Şubat 2026 10:42
Şark sicil kaça kadar gelir?

Sizce şark sicil kaça kadar gelir?

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerBoşanma AtamaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKariyer mesleklerde POLİSİN en altta kalması2026 Mazeret atamalarıPolislikten İstifaMukayidlik Kurs ?Yapılandırmapolis Lojman durumu.Puan sistemindeki dengesizlikler

Sözlük

rezillik 3 aptal insana katlanamama hali 3 kendinle barışık olmak 1 dön ne olur 1 şu an çalan şarkı 2 Görülmesi gereken yerler 2 doların 2.50 olması 1 kadın zaafı olan erkek 2 içinden geldiği gibi 1 berat kandili 4

Son Haberler

Asrın felaketinde yaralar okullarla sarılıyor: 3 ilde 292 yeni okul açıldıBahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız netBakan Ersoy: Kültürel mirasımızı ayağa kaldırıyoruzOcak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli olduBaşıboş sokak köpeğinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi