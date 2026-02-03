Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

erzincan


03 Şubat 2026 11:04
erzincan
erzincana atacak birine tavsiyeler nelerdir özellikle hangi mahallelerden ev bakılmaksızın tavsiye edersiniz? şehirde yaşayanlar bilenler yardımcı olabilir mi

Çok Yazılan Konular

PTT A.Ş'de yeniden yapılanmaDHMİ çalışanları burayaTEİAŞ özelleştirme tek başlıkVarlık fonunda olan değişim ile KİT'lerin durumu ne olacak399 KHK (KİT) den 4/B sözleşmeliye geçiş hk.KİT yönetişim reformuDHMİ' den BOTAŞ 'a geçişLojistik memuru TCDD taşımacılıkTEMSANDevlet malzeme ofisi nasıl bir kurum?

Sözlük

fenerbahçenin çirkinleşmesi 2 marketlerin verdiği mutluluğu veremeyen insanlar 1 güldüren gümüş 1 dön ne olur 1 içinden geldiği gibi 1 rezillik 3 kadın zaafı olan erkek 2 aptal insana katlanamama hali 3 şu an çalan şarkı 2 Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyen ülke 1

Son Haberler

Asrın felaketinde yaralar okullarla sarılıyor: 3 ilde 292 yeni okul açıldıBahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız netBakan Ersoy: Kültürel mirasımızı ayağa kaldırıyoruzOcak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli olduBaşıboş sokak köpeğinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi