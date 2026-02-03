Hepinizde bildiği gibi ocak enflasyonu açıklandı. Bir tahmin yapacak olursak temmuzda alacağımız zam oranı toplam ne kadar olur ? Toplam %15 zam gelir mi ne düşünüyorsunuz ?

Hepinizde bildiği gibi ocak enflasyonu açıklandı. Bir tahmin yapacak olursak temmuzda alacağımız zam oranı toplam ne kadar olur ? Toplam %15 zam gelir mi ne düşünüyorsunuz ?