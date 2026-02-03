Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Ocak Enflasyonu


03 Şubat 2026 11:16
Ocak Enflasyonu
Hepinizde bildiği gibi ocak enflasyonu açıklandı. Bir tahmin yapacak olursak temmuzda alacağımız zam oranı toplam ne kadar olur ? Toplam %15 zam gelir mi ne düşünüyorsunuz ?

alikuşcu
Memur
03 Şubat 2026 11:17

8 olur


Bayisimsiz
Memur
03 Şubat 2026 11:18
Enflasyon farkı mı
alikuşcu, 1 saat önce

8 olur


alikuşcu
Memur
03 Şubat 2026 11:22

toplam fark dahil 8 9 anca olur.

Bayisimsiz, 1 saat önce
Enflasyon farkı mı

Bayisimsiz
Memur
03 Şubat 2026 11:22
Aynen
alikuşcu, 57 dk. önce

toplam fark dahil 8 9 anca olur.


egop0
Şef
03 Şubat 2026 11:29
Toplamda %15 olması için enflasyon farkı 8 olması gerekiyor bu daTÜİK rakamlarıyla imkansız. Taş çatlasa enflasyon farkı %2-3 olsa toplamda en fazla %10 civarı zam alırız

r.diyojen
Genel Müdür
03 Şubat 2026 11:37

Temmuzda enflasyon farkı alabilmemiz için 6 ay'ın enflasyon tutarının %11 geçmesi lazım, geçmezse sadece %7 alırız. Ben %11'i geçeğini, haliyle de enflasyon farkı alabileceğimizi düşünmüyorum.


firatli_genclik
Genel Müdür
03 Şubat 2026 12:14

7 alınır


iras
Genel Müdür
03 Şubat 2026 12:14

70 bin TL maaş alan 6 ay boyunca sadece Ocak enflasyonundan dolayı her ay 3500 TL kaybedecek.21 bin TL eder daha diğer aylar var . hesabı böyle yapınca memur yılda 12 maaş değil 10.5-11 maaş almış oluyor

