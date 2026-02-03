KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör
Editörler : gül-feşan

MKE başvuru sonuçları


03 Şubat 2026 12:45
MKE başvuru sonuçları
2025 Nisan ayında açılan uzmanlıklardan iki tanesine başvuru yapmıştım birinden olumsuz dönüş aldım ancak diğerinden 2 kez mülakata girdim. Sonuncu mülakat artık alım aşamasının son basamağıydı. hala olumlu olumsuz dönüş alamadım. süreci bekleyen var mı acaba?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

marketlerin verdiği mutluluğu veremeyen insanlar 1 dön ne olur 1 berat kandili 4 fenerbahçenin çirkinleşmesi 2 1972'den sonraki ilk insanlı Ay Yörüngesine Gidiş 1 doların 2.50 olması 1 rezillik 3 kendinle barışık olmak 1 Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyen ülke 1 kadın zaafı olan erkek 1

Son Haberler

Epstein belgelerinde adı geçen Norveç'in Amman Büyükelçisi görevden uzaklaştırıldıDağdan kopan kaya parçası evin duvarını deldiAdıyaman ve Gaziantep'te 6 Şubat'ta eğitime ara verilecekTürkiye ile Özbekistan'dan serbest ve özel ekonomik bölgelerde yatırım ortaklığıFenomen Mükremin Gezgin gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi