MKE başvuru sonuçları

2025 Nisan ayında açılan uzmanlıklardan iki tanesine başvuru yapmıştım birinden olumsuz dönüş aldım ancak diğerinden 2 kez mülakata girdim. Sonuncu mülakat artık alım aşamasının son basamağıydı. hala olumlu olumsuz dönüş alamadım. süreci bekleyen var mı acaba?

2025 Nisan ayında açılan uzmanlıklardan iki tanesine başvuru yapmıştım birinden olumsuz dönüş aldım ancak diğerinden 2 kez mülakata girdim. Sonuncu mülakat artık alım aşamasının son basamağıydı. hala olumlu olumsuz dönüş alamadım. süreci bekleyen var mı acaba?