2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 21. hafta


03 Şubat 2026 15:27
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 21. hafta

Maç Başlangıcı: 7 Şubat 2026 Saat: 14:30

Karagümrük-Antalya

Eyüp-Başakşehir

Konya-Göztepe

Kayseri-Kocaeli

Gaziantep-Kasımpaşa

*****************************************

Samsun-Trabzon

Rize-Galatasaray

Beşiktaş-Alanya

Fenerbahçe-Gençlerbirliği

*****************************************

Manchester United- Tottenham

Arsenal-Sunderland

Bournemotuh-Aston Villa

Liverpool-Manchester City

Maç Skoru: Rize-Galatasaray

