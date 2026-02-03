Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Yoklama almak için E okula kolay bir şekilde giriş yapabiliyır musunuz?


03 Şubat 2026 15:59
Gerçekten benim için eziyete döndü, sizde durum nasıl merak ediyorum.


Ahmet Kaleli
Daire Başkanı
03 Şubat 2026 16:13

mebbis'ten (mebbisyd olmamalı) giriş yapıp oradan e okula giriyorum, mebbis'e girerken kod kopyala vs. uğraştırıyor, e-okula e-devlet girişinin geri gelmesi lazım, 2 aydır hata veriyor


tuana-lavinya
Aday Memur
03 Şubat 2026 16:52

Ben de aynı şekilde ama mebbis de bugün sürekli hata veriyor,pes ettim.


spock
Genel Müdür
03 Şubat 2026 17:15

Bakanlık sürekli giriş yapılmış halde duran ve açılışta sadece biyometrik doğrulama isteyen bir e-okul programı yazdırmalı. Android'de de ios'de de olmalı. Eskiden öğrenciye sözlü notu verirken şak diye cepten not defteri çıkar canlı canlı not verilirdi. Öğrenci hizaya gelirdi orada.

Şimdi elli saat oraya gir buradan kod gelsin falan filan uğraşılmaz. Hele yoklama için hiç uğraşılmaz.

