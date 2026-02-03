Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Haciz Dosya Kapama


03 Şubat 2026 16:21
Haciz Dosya Kapama
Merhaba Arkadaşlar Dosyaya Bütün Borcu ödedim. Harçlar vs hersey dahil. İcra Dairesine 2 defa kapama dilekçesi yazdım. Dosyam kapatılmıyor Sebep nedir ?Cevap ta verilmiyor Bu Dosya Ne Zaman Kapanacak Bi Süresi Var mi ?

