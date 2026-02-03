Özel Mesaj Gönderen Ama Profili Kapalı Olan Kullanıcılar

Son zamanlarda bir çok arkadaşımız özel durumlarıyla ilgili bana özel mesaj yoluyla sorular yöneltiyor. Öncelikle gösterdiğiniz güven için teşekkür ederim. Elimden geldiğince hepinize yardımcı olmak ve sorularınızı yanıtlamak istiyorum.

Ancak şöyle bir sorunla karşılaşıyorum: Mesaj gönderen bazı kullanıcıların profilleri özel mesaj alımına kapalı olduğu için yazdığınız sorulara cevap gönderemiyorum. Mesajımı yazıp gönder tuşuna bastığımda hata uyarısı alıyorum (Alıcı mesaj kabul etmiyor uyarısı) ve tüm emeğim boşa gidiyor.

Eğer benden veya başka bir kullanıcıdan özel mesaj yoluyla yanıt bekliyorsanız, lütfen profil ayarlarınızdan mesaj alımının açık olduğundan emin olun. Aksi takdirde size geri dönüş yapmam teknik olarak mümkün olmuyor.

Anlayışınız için teşekkürler, herkese iyi forumlar dilerim.