DHMİ Makine Mühendisliği Hakkında

Merhaba, dhmi de makine mühendisi olarak görev yapan var mı ? 7322 nitelik kodu istiyor merkezi atamada. Bu yds şartı mı ? YDS şartı yok diye biliyorum ama net bir bilgi yok maalesef bir yerde. Hali hazırda çalışan arkadaşlardan bilgi verebilen olursa çok sevinirim

