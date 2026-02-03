Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
DHMİ Makine Mühendisliği Hakkında


03 Şubat 2026 18:17
DHMİ Makine Mühendisliği Hakkında
Merhaba, dhmi de makine mühendisi olarak görev yapan var mı ? 7322 nitelik kodu istiyor merkezi atamada. Bu yds şartı mı ? YDS şartı yok diye biliyorum ama net bir bilgi yok maalesef bir yerde. Hali hazırda çalışan arkadaşlardan bilgi verebilen olursa çok sevinirim

yacob90
03 Şubat 2026 19:26
4 yıl tayin hakkı yok onu belirtiyor kod.
