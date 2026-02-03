Okulumuzun psikolojik danışmanı her teneffüs öğretmenler odasında.

Kullanıcı Uyar
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Editörler : Pangaea
Emeklilikte yandıkÖğretmenler alan değiştiriyor ama memur öğretmenler öğretmenliğe geçemiyor.EKYS çalışmak zor geliyor2020 öncesi zorunlu puanların Mebbis'te görünmemesi.Banka promosyonlarıEk ders ücreti 500 TL olmalı.Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.Fazla yatırılan sınav görev ücretinin iadesiİl dışı yer değiştirmenin imkansız hale gelmesi.Yöneticilere %7 artırımlı ek ders uygulamaya başladı mı?
Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi