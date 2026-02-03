Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Okulumuzun psikolojik danışmanı her teneffüs öğretmenler odasında.


Okulumuzun psikolojik danışmanı her teneffüs öğretmenler odasında.

okulda olan psikolojik danışman ders saatlerinde , teneffüslerde full öğretmenler odasında . öğrenciler sürekli şikayetçi , kendisine daha önce öğrenci gönderince mırım kırım etmişti . bu niye odasında hiç oturmuyor full öğretmenler odasında . anlamadığım konu yani ders saatlerinde oturuyorsun anladım bütün teneffüslerde ogretmenler odasında çocuklar sürekli gidiyor odasına odasında değil. yani sizce etik mi bu ?


bu senin işin değil, okul müdürünün işi. ha sınıf rehber öğretmeniysen ve senin öğrencilerini etkiliyorsa, rehberlik saatinde raporu tutarsın resmi olarak taşın altına girersin, ya da öğrencilere cimere şikayet ettir en temizi bu

Derste öğrencilere Tenefüste size psikolojik danışmanlık yapıyor işte daha ne istiyorsunuz.


ne kadar ciddiyetsiz cvp
