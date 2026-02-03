Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
03 Şubat 2026 20:40
Meslek Hastalığı Nedeniyle Ünvan Değişikliği

15 yıldır mahkemelerde calisan zabit katibiyim, 6 yıldan fazladır tetik parmak rahatsızlığım mevcut, baya da ilerledi. Ayri ayri yıllarda iki parmağımdan ameliyat oldum. Son olarak Meslek hastaligi uzmani meslek ile iliskili hastalik teshisi koydu, ritmik tekrarlayan hareketlerden kacinmam gerektiği ve uygun birimde calistirilmam gerektiği yönünde görüş bildirdi, sağlık kurulu da onayladı. Yer değişikliği taleplerim reddedildigi icin bakanlıktan unvan değişikliği talep ettim ancak komisyon olumsuz gorus bildirdi ve talebim reddoldu. Sizce bu karar normal mi? Ne yapabilirim?

