Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Yardım lütfen.


03 Şubat 2026 20:40
Yardım lütfen.

15 yıldır mahkemelerde calisan zabit katibiyim, 6 yıldan fazladır tetik parmak rahatsızlığım mevcut, baya da ilerledi. Ayri ayri yıllarda iki parmağımdan ameliyat oldum. Son olarak Meslek hastaligi uzmani meslek ile iliskili hastalik teshisi koydu, ritmik tekrarlayan hareketlerden kacinmam gerektiği ve uygun birimde calistirilmam gerektiği yönünde görüş bildirdi, sağlık kurulu da onayladı. Yer değişikliği taleplerim reddedildigi icin bakanlıktan unvan değişikliği talep ettim ancak komisyon olumsuz gorus bildirdi ve talebim reddoldu. Sizce bu karar normal mi? Ne yapabilirim?

Çok Yazılan Konular

Adalet Bakanlığı Avukatlara Gelince Kasanın Ağzını Sonuna Kadar Açıyor, Personele Gelince Para YokHakim/Savcı ŞikayetAdliyelerde Görevli Sosyal Çalışmacı Maaşları ve Çalışma Koşulları Hakkında Bilgi Talebiİzmir Adliyesi'ne Tayin İstersek Ek Hizmet Binalarında Görevlendirilme İhtimalimiz Nedir?Size Çok Garip Bir Sorum OlacakŞef - Sayman - İdare MemuruÜnvan Değişikligi Bilgi TalebiMülakat İçin Referans?Sosyal Çalışmacı Unvan Değişikliğine Girecek Arkadaşlar Tek Başlık Altında ToplanalımCte gys kaynak kitap

Sözlük

tepinip durmak 1 güldüren gümüş 1 çikolatayla geçen varoluş sancısı 4 aptal insana katlanamama hali 2 kendinle barışık olmak 1 Epstein skandalları 4 marketlerin verdiği mutluluğu veremeyen insanlar 1 şu an çalan şarkı 2 berat kandili 4 doların 2.50 olması 1

Son Haberler

ABD, Umman Denizi'nde İran'a ait İHA'yı düşürdüTBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konularİran, 'Hürmüz Boğazı'nda ABD bayraklı bir tankere müdahale etti' iddiasıOyuncu Ufuk Özkan'a organ nakli başarıyla gerçekleştirildi5'inci sınıf öğrencisinin 'bayrak' hassasiyeti

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi