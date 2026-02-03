Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

Engelli Raporundaki Çalıştırılamayacağı İşlerin Niteliği Boş Olması


03 Şubat 2026 21:03
Engelli Raporundaki Çalıştırılamayacağı İşlerin Niteliği Boş Olması

Arkadaşlar selam ekpss ile atanmam gerçeleşti ve İBB'ye atandım. Atama evraklarında engelli raporunu da istiyor fakat benim raporumda "Çalıştırılamayacağı İşlerin Niteliği" kısmı boş bu bir sıkıntı çıkarır mı veya raporu yenilemem gerekiyor mu ?

