B Dilimi Psikiyatri Rahatsızlık

Arkadaşlar merhabalar, Meslektas olarak bir konuda tecrübenize ve bilginize ihtiyacım var. psikiyatrik anlamda rahatsızlık yaşadım, bir yıl önce silahım alındı. Halen silahsız görev yapmaktayim.Ve bu süreç içerisinde ilaçlı tedavi gördüm. Geçen ay heyete girdim. Geçirilmiş nevrotik bozukluk tanısi konuldu. Ve B dilimi verildi. Kurum, sağlık daireye yazdı. Şu an cevap bekliyorum. Sormak istedigim şu daha önce böyle bir durum yaşayan var mı. Sağlık dairenin bu konuda kararı ne oldu.

