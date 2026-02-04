Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Ücretsiz izin sonrası yarım çalışma hakkı


04 Şubat 2026 00:12
Ücretsiz izin sonrası yarım çalışma hakkı

Doğum sonrası ücretsiz izin hakkımı kullanip ise geri döndüğümde ise yarım çalışmak istiyorum. Bebeğimi bırakabileceğim kimsem yok çünkü. Bu şekilde mümkün mü?

