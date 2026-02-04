Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Eş durumu


04 Şubat 2026 08:04
Eş durumu

Arkadaşlar merhaba . Ben şarktan 2024 senesinde geldim . Bazı sebeplerden dolayı tekrar doğuya dönmem gerekiyor mazeret verdim red geldi . Eşim Sağlık personeli onun tayin hakkı var ben onu yollasam ona tabi olabilir miyim yardımcı olursanız sevinirim.

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMukayidlik Kurs ?Kariyer mesleklerde POLİSİN en altta kalmasıİpkalar Ne Zaman Belli Olacak?Polislikten İstifa2026 Mazeret atamaları2026 Atama Kılavuz GİH mi emeklilik miPsikiyatriye gitmek

Sözlük

Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyen ülke 1 Epstein skandalları 4 içinden geldiği gibi 1 canım kendim 1 aptal insana katlanamama hali 2 çikolatayla geçen varoluş sancısı 4 yalnız kalmak 1 tepinip durmak 1 14 şubat 1 yazıp yazıp silenler 1

Son Haberler

Epstein belgelerine göre 'pandemi' tasarlanmışCumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidiyorEmeklilerin fark ödemesi bugün yapılacakBilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltıÖzel Ulaştırma Kurslarında Yeni Dönem: Sınavlar Merkezi Olacak

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi