Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini Alalım


04 Şubat 2026 08:51
2.5


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
04 Şubat 2026 08:58
2.93

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
04 Şubat 2026 08:59
Ramazan Bindirimi!

alikuşcu
Memur
04 Şubat 2026 09:05

Enasyon : Bitki yaprak damarlarında çeşitli faktörlerin neden olduğu kulak şeklindeki yapısal kusurlar.

demekmiş yeni bir kelime daha öğrendik.


sezai0619
Şube Müdürü
04 Şubat 2026 09:17

2,76


mühendis2543
Aday Memur
04 Şubat 2026 09:59

2,42


fakir.adam
Şube Müdürü
04 Şubat 2026 10:26

enasyon ne demek? yeni bir terim mi?


fakir.adam
Şube Müdürü
04 Şubat 2026 10:28

susman57
Aday Memur
04 Şubat 2026 10:54
1

AleksandırDelPiero
Aday Memur
04 Şubat 2026 12:23
Arkadaş, belli ki adam kelimeyi yanlış yazmış. Bizim millet de en ufak yanlış bir şeyi yakalayayım da goygoy yapayım derdinde

fatpın
Şube Müdürü
04 Şubat 2026 13:18

2,10


prm.mamy
Aday Memur
04 Şubat 2026 13:57

2.50 altında gelmez ocak ile subatın toplamıda 7 cıvarı olur ıkı ayın enflasyonu


prm.mamy
Aday Memur
04 Şubat 2026 14:08

REZ ALIN ZAM ORANI YÜZDE 8,50 OLACAK MAASA ORAN YAPTIGIMIZDA 7 BİN TL CİVARI ZAM GELECEK TEMMZDA ..


Aslantasx2
Memur
04 Şubat 2026 14:14

0,72


Abuzer0202
Aday Memur
04 Şubat 2026 14:41

3.5 ile 4 arası bis y ilacaktir


ideaid
Genel Müdür
04 Şubat 2026 16:37

3


firatli_genclik
Genel Müdür
04 Şubat 2026 17:46

Makul bir tahmin gibi duruyor.

fatpın, Dün

2,10

