Şubat enasyon tahminleri


04 Şubat 2026 08:51
Şubat enasyon tahminleri
2.5

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
04 Şubat 2026 08:58
2.93

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
04 Şubat 2026 08:59
Ramazan Bindirimi!

alikuşcu
Memur
04 Şubat 2026 09:05

Enasyon : Bitki yaprak damarlarında çeşitli faktörlerin neden olduğu kulak şeklindeki yapısal kusurlar.

demekmiş yeni bir kelime daha öğrendik.


sezai0619
Şube Müdürü
04 Şubat 2026 09:17

2,76


mühendis2543
Aday Memur
04 Şubat 2026 09:59

2,42

