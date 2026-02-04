Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Şubat Enflasyon Tahminleri


04 Şubat 2026 08:51
Şubat Enflasyon Tahminleri

2.5


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
04 Şubat 2026 08:58
2.93

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
04 Şubat 2026 08:59
Ramazan Bindirimi!

alikuşcu
Memur
04 Şubat 2026 09:05

Enasyon : Bitki yaprak damarlarında çeşitli faktörlerin neden olduğu kulak şeklindeki yapısal kusurlar.

demekmiş yeni bir kelime daha öğrendik.


sezai0619
Şube Müdürü
04 Şubat 2026 09:17

2,76


mühendis2543
Aday Memur
04 Şubat 2026 09:59

2,42


fakir.adam
Şube Müdürü
04 Şubat 2026 10:26

enasyon ne demek? yeni bir terim mi?


fakir.adam
Şube Müdürü
04 Şubat 2026 10:28

öğrendim şimdi enasyon terimini: Bitki yaprak damarlarında değişik etkenler sonucunda oluşan kulak biçimindeki yapı bozuklukları.


susman57
Aday Memur
04 Şubat 2026 10:54
1

AleksandırDelPiero
Aday Memur
04 Şubat 2026 12:23
Arkadaş, belli ki adam kelimeyi yanlış yazmış. Bizim millet de en ufak yanlış bir şeyi yakalayayım da goygoy yapayım derdinde

fatpın
Şube Müdürü
04 Şubat 2026 13:18

2,10

Toplam 10 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımOcak EnflasyonuŞubat Enflasyon Tahminleri4.84 Enflasyon FarkıRefakat İzni Parça Parça Kullanılır Mı?Memura Mart Ayından İtibaren İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBirkaç Sorum VarSGK - İŞKUR 2026 Promosyon2026 Temmuz Memur Zammı

Sözlük

canım kendim 1 yazıp yazıp silenler 1 tepinip durmak 1 çikolatayla geçen varoluş sancısı 4 Ensar vakfı vs epstein adası 1 yalnız kalmak 1 Epstein skandalları 2 berat kandili 4 Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyen ülke 1 ghosting 1

Son Haberler

Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesajDepremde hayvanlarını kaybeden besici, devlet desteğiyle üretime devam ediyorMİA, 'Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu' programı düzenleyecekİspanya, nefreti körükleyen sosyal medya sitelerine yasal işlem başlatıyorKredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi