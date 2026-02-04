Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Üniversiteye geçmek ?


04 Şubat 2026 09:09
Üniversiteye geçmek ?

Katiplikten üniversiteye geçiş yapan, tanıdığı olan var mı ? geçmiş olsak çalıştığımız seneler dahil ediliyor mu üniye geçince, bi iki arkadaşa sordum yükselme falan olmaz diolar, çok memnun değiller gibi geldi, bizim bakanlıkta da zorlaşıyor her şey gys falan. Fikirlerinize ihtiyacım var :)

