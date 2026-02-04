Üniversitelerde Becayiş Sistemi İyileştirilmeli

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
04 Şubat 2026 09:21
YÖK, 2026 Yılı Becayiş Sürecini Başlatmalı! başlıklı gördüğüm haber üzerine geçen yıl başlayan ve YÖK tarafından yanlış uygulandığını düşündüğüm becayiş sisteminin nasıl daha adaletli ve insancıl olabileceği ile ilgili basit bir çözüm önerisi sunmak istiyorum.

Üniversitelerde görev yapan idari personelden 657 sayılı Kanun'un 4/A maddesi kapsamında çalışanlar geçen yıl bir dilekçe ile kurumlarına başvuru yaptılar ve geçiş yapmak istedikleri dilekçelerde 2 Üniversite ismine yer verdiler. Bu şekilde benzer ünvanlarda karşılıklı eşleşme yapıldı ve bazı arkadaşlarımız sancılı bir süreç sonrası bu sistemden ilk faydalanan personellerden oldular. Malesef bu sistemde hizmet yılı, eş ile çocuk ya da diğer aile mazeretleri ile sağlık mazereti gözardı edildi.

Peki bu yıl ne yapılırsa daha adil ve hakkaniyetli olur? Bu yıl A Üniversitesine B Üniversitesinden gelmek isteyen personel, A üniversitesindeki personelin B üniversitesini tercih etmesi halinde gelebilirsin koşulundan kurtarılabilir. Bunun İçin A üniversitesindeki C Üniversitesine gidebilir, C üniversitesindeki B'ye ve B deki de A'ya algoritmasını sizler için yazmaktan onur duyarım. Bu sayede bir Üniversiteden gidecek personel sayısı ile gelmek isteyen personel sayısı referans alınarak becayiş kontenjanları belirlenebilir. Tabi artı eksi bir kauralına da dikkate alarak. Bunu yaparken öncelikle hizmeti fazla olana, disiplin cezası almamış olanlara, aile ve sağlık mazereti olanları öncülleyecek bir puanlama sistemiyle güzel olur.

