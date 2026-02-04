Trajikomik bir görevde yükselme vakası

2023 ylında Aile ve sosyal hizmetler bakanlığında görevde yükselme sınavı mülakatında elenmem sebebiyle dava açtım benimle beraber 90?na yakın dava açıldı ve dava açan herkes davayı kazandı. Buna istinaden yapılan ikinci mülakatta başarılı oldum ve Kocaeli **** sosyal hizmet merkezi müdürlüğüne atandım. Eşimin geçici görevle kocaeline gönderilmesini talep ettim. Eşim 2018den bu yana 4-d işçi statüsünde çalışmakta idi. 6 ay kocaeli ilinde müdürlük yaptım. Bakanlık davamı istinafa götürdü ve istinaf davasını kaybetmem sebebiyle beni eski görev yerim Bitlise gönderdi. Açılan 90 küsür davada yalnızca Erzurum istinaf mahkemesinde dava açan 3 kişi davayı kaybetmiştir. Ben bitlise döndükten sonra eşimin Kocaeli iline görevlendirmesi yapıldı. Tabi ben artık bitliste olduğum için görevlendirmeyi iptal etmek zorunda kaldık. Daha sonra hak sahipliği davası açtım ve bu dava sonucunda tekrar kazanılmış haklarımı elde edip kocaelinde müdürlük görevime döndüm. Eşim için tekrar görevlendirme talep ettim. Eşim bu defa kısa bir sürede darıcaya görevlendirildi fakat asdep personellerinin 4-d kapsamından 4-b ye geçmesi sebebiyle 10 gün sonra görevlendirilmesi iptal edilip tekrar bitlise gönderilmiştir. 4-b kadrosunda başladıktan sonra tekrar darıcaya görevlendirilmesini talep ettim fakat bakanlık görevlendirmeyi kabul etmedi. Şuanda eşimle farklı şehirlerde bulunmaktayım 4 yaşında bir çocuğum var. Bakanlık davamı tekrar istinaf mahkmesine götürdü ve erzurum istinafta dava sürecim devam etmektedir. Nasıl bir yol izleyeceğimi bilemiyorum bu süreçlerden çok yorulduk eşimle aram açıldı boşanma aşamasına geldik. Aile bakanlığında görevde yükselme sınavına girdiğim için ailem dağılmak üzere nasıl bir yol izleyebilirim. 3 yıl kocaelinde zorunlu çalışmam gerektiği için bende bitlise dönemiyorum.